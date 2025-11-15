Trama Bielorrusa: decretan prisión preventiva para los tres imputados

Conduce: Natalia Muñoz.

En una nueva edición para CNN Prime, analizamos y repasamos las noticias más importantes de la jornada.

En prisión preventiva quedaron los tres imputados en el Caso Muñeca Bielorrusa, la jueza a cargo de la formalización calificó en duros términos el accionar de los involucrados, sosteniendo que se han reído de todo el país. En tanto, la exministra Ángela Vivanco afirmó que todo esto es un gran circo de la Fiscalía.

Todo listo para las elecciones 2025, este sábado las autoridades revisaron el Estadio Nacional, el local de votación más grande del país. En tanto, ya se abrieron las primeras mesas en el extranjero. Nueva Zelanda fue el primer lugar del mundo en iniciar este proceso eleccionario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya tiene claro cuáles serán los próximos pasos sobre Venezuela y la campaña militar contra el narcoterrorismo. Por su parte. Maduro reiteró que su país percibe las maniobras como una amenaza y llamó a la paz.

Chile vuelve a sonreír, La Roja superó a Rusia por 2-0 en el partido amistoso jugando en Sochi. Ahora, el seleccionado nacional comenzará a enfocarse en su próximo encuentro ante Perú el próximo martes.