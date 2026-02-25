Tormenta invernal en Estados Unidos afecta a 40 millones de personas

La meteoróloga de Meteored, Úrsula Pamela García, explicó cómo fue evolucionando la tormenta invernal en Estados Unidos, que afecta a 40 millones de personas y tiene paralizada a Nueva York.

La meteoróloga señaló que la tormenta lleva poco más de una semana y que, si bien al principio de ingresar al territorio estadounidense no tenía mucha intensidad, esta se potenció al fusionarse con otro sistema de baja presión. Según García, hasta ahora la ciudad más afectada de Nueva York es Rhode Island, que tuvo que paralizar sus actividades por la tormenta.

“Ya dejó nevadas estruendosas de casi un metro de altura; estamos hablando de 35 pulgadas. Incluso rompió un récord histórico en esa región donde no se reportaba una tormenta invernal de esta categoría, de esta envergadura, en los últimos 121 años”, destacó.

García señaló que el fenómeno meteorológico fue catalogado como la “tormenta perfecta” debido a que “tiene una caída de presión importante; estamos hablando de 900-950 hectopascales, que es más o menos la misma intensidad de un huracán, y además esto cubre las tres capas de la atmósfera, principalmente empezando la capa donde vuelan los aviones hasta la capa donde vivimos nosotros”.

Actualmente, la tormenta en el noreste de Estados Unidos ya afecta a 40 millones de personas y ha causado cortes eléctricos, cancelación de vuelos y accidentes en carreteras. Son los cortes eléctricos los que preocupan a la experta del clima en especial.

“Como sabemos, al vivir en un extremo polar, las temperaturas caen bajo cero, entonces es de necesidad primordial para la gente tener el acceso a la calefacción; con las temperaturas bajo cero y que no haya luz es un riesgo mortal para millones de ciudadanos en la parte noreste de Estados Unidos”, advirtió.