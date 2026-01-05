Programas completos tolerancia cero

Tolerancia Cero y el análisis de lo ocurrido en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Por CNN Chile

05.01.2026 / 22:03

Conducen: Mónica Rincón, Daniel Mansuy, Alfredo Joignant y Paula Escobar.

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

