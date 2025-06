Tiempo en Chile: Pronóstico para el primer fin de semana de junio

El primer fin de semana de junio se avecina con mañanas frías y máximas que no superarán los 20° C.

¿Cómo estará el tiempo para este primer fin de semana de junio? En Arica, Copiapó y La Serena, las temperaturas máximas estarán entre 22° C y 18 ° C. Hacia la zona central, las mañanas serán frías, como en el caso de Los Andes y Valparaíso. En la zona centro-sur, ciudades como Concepción, Temuco y Valdivia tendrán máximas que bordearán entre 13° C y 14° C.

