Tensión entre la UDI y el Gobierno por “traba” en proyecto Sala Cuna | CNN Prime

Por CNN Chile

29.01.2026 / 15:50

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Oficialismo y oposición criticaron los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre que los colombianos en Chile son tratados como “esclavos”.
  • La Fiscalía confirmó que Andrés Chadwick figura como imputado en causa reservada.
  • Crece la tensión entre el Gobierno de Gabriel Boric y la UDI por “traba” en proyecto Sala Cuna Universal.
  • Marco Rubios no descarta que Estados Unidos haga “uso de la fuerza” en Venezuela.
  • Detienen a 8 sujetos tras asalto en La Reina.

En Entrevista Prime conversamos con José García Ruminot, senador por el partido de Renovación Nacional y futuro ministro Secretario General de la Presidencia de José Antonio Kast, respecto a la polémica actual por el proyecto Sala Cuna.

El senador acusó que “es un proyecto que está desfinanciado” y que el próximo gobierno quiere corregir antes de su aprobación.

