Tensión entre la UDI y el Gobierno por “traba” en proyecto Sala Cuna | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Oficialismo y oposición criticaron los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro , sobre que los colombianos en Chile son tratados como “esclavos”.

, sobre que los colombianos en Chile son tratados como “esclavos”. La Fiscalía confirmó que Andrés Chadwick figura como imputado en causa reservada.

figura como imputado en causa reservada. Crece la tensión entre el Gobierno de Gabriel Boric y la UDI por “traba” en proyecto Sala Cuna Universal .

y la por “traba” en proyecto . Marco Rubios no descarta que Estados Unidos haga “uso de la fuerza” en Venezuela .

no descarta que haga “uso de la fuerza” en . Detienen a 8 sujetos tras asalto en La Reina.

En Entrevista Prime conversamos con José García Ruminot, senador por el partido de Renovación Nacional y futuro ministro Secretario General de la Presidencia de José Antonio Kast, respecto a la polémica actual por el proyecto Sala Cuna.

El senador acusó que “es un proyecto que está desfinanciado” y que el próximo gobierno quiere corregir antes de su aprobación.