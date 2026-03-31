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Tasa de desempleo: Pymes sufren gran caída en empleo

Por CNN Chile

31.03.2026 / 08:49

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica analizamos la tasa de desempleo, que llegó a 8,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026 de acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este lunes.

También abordamos la situación de las pequeñas y medianas empresas y cómo ha evolucionado el empleo en ese sector.

Para ello hablamos con Juan Bravo, economista y especialista en temáticas laborales de la Universidad Diego Portales (UDP).

“Cuando se mira el empleo asalariado formal en las micro, pequeñas y medianas empresas, vemos que se destruyen 155 mil empleos de este tipo en el último año. Es la mayor destrucción anual de empleo asalariado formal en las mipymes que vemos desde el trimestre noviembre 2020-enero 2021. Este es un verdadero desplome, una caída de 5,7% anual en el empleo asalariado formal en las mipymes”, comentó.

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