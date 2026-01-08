Suben las temperaturas y se mantiene el domo de calor en el sur

Programas completos CNN tiempo

Por CNN Chile

08.01.2026 / 17:42

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona central vuelven las altas temperaturas, Santiago tendrá una máxima de 32°C el viernes 9 de enero y hasta el miércoles de la próxima semana se espera que el clima se mantenga con máximas estimadas en 30°C.

El sur del país sigue siendo afectado por el domo de calor, por lo que el calor se mantendrá hasta el fin de semana. La máxima en Temuco alcanzará los 29°C, 28°C en Valdivia y 16°C en Punta Arenas.

El norte amanecerá con cielos despejados y suben las máximas en Arica a 25°C, Copiapó a 30°C e Iquique a 24°C.

