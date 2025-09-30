Programas completos CNN tiempo

Suben las temperaturas en Santiago: Revisa el pronóstico para este miércoles 1 de octubre

Por CNN Chile

30.09.2025 / 15:50

La Región Metropolitana tendrá un alza de las temperaturas. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán nubosidad parcial y máximas que podrían alcanzar los 19°C.

Hasta 30°C podrían llegar las temperaturas en el centro del país.

Avanzando hacia el sur, Punta Arenas y Puerto Williams tendrán lluvia débil.

 

DESTACAMOS

LO ÚLTIMO

