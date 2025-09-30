Suben las temperaturas en Santiago: Revisa el pronóstico para este miércoles 1 de octubre

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.
La Región Metropolitana tendrá un alza de las temperaturas. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.
Arica, Iquique y Antofagasta tendrán nubosidad parcial y máximas que podrían alcanzar los 19°C.
Hasta 30°C podrían llegar las temperaturas en el centro del país.
Avanzando hacia el sur, Punta Arenas y Puerto Williams tendrán lluvia débil.
Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.