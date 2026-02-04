Programas completos CNN tiempo

Sube la temperatura en el sur y centro del país: Santiago alcanzará los 29°C este jueves

Por CNN Chile

04.02.2026 / 17:20

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona norte del país se mantienen las nubes. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25°C en Arica, 27°C en Iquique, 25°C en Antofagasta y 30°C en La Serena.

En Arica se pronostica una leve baja de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado, condición que también se presentará en Iquique. En cambio, en Antofagasta y La Serena predominará el sol.

En el sur del país vuelven a aumentar las temperaturas y se pronostican vientos de hasta 80 km/h en Punta Arenas, que tendrá una máxima de 15°C.

Temuco registrará una máxima de 23°C, Valdivia de 21°C, Puerto Montt de 18°C y Puerto Aysén de 14°C. Se mantendrá soleado en Temuco y Valdivia, mientras que en Puerto Montt, Puerto Aysén y Punta Arenas el cielo estará parcialmente nublado.

Las temperaturas comienzan nuevamente a subir en la Región Metropolitana, aunque se mantendrán bajo el umbral de los 30°C.

Para el jueves, Santiago alcanzará los 29 °C y presentará nubosidad parcial. Además, se registrarán precipitaciones aisladas en la zona cordillerana de la capital, producto del desplazamiento de un sistema frontal.

