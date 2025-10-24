Programas completos Agenda Económica

Sonami exige más participación en la definición de sitios prioritarios en la ley SBAP: “Estamos preocupados y alarmados”

Por CNN Chile

24.10.2025 / 09:14

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA, 19%) a importaciones menores.

En esta edición, también dialogamos con Jorge Riesco, presidente de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), sobre la mayor participación que exigen desde la institución respecto a la definición de sitios prioritarios en el marco de la ley SBAP.

“Estamos no solo preocupados y alarmados, sino que también enfrentados a una incerteza enorme. (…) Hemos dicho incluso que el sentimiento, especialmente en pequeños productores mineros, es similar al que existía frente a la primera consulta constitucional”, sostuvo.

Mira el programa completo

