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Soleado en el norte y centro del país y nublado en el sur | CNN Tiempo

Por CNN Chile

25.03.2026 / 14:47

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas subirán este miércoles, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

  • 25 °C en Copiapó con cielos despejados.
  • 25 °C en Iquique con cielos despejados.
  • 26 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.
  • 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:

  • 28 °C en Los Andes.
  • 19 °C en Valparaíso.
  • 23 °C en Rancagua.
  • 212°C en Talca.
  • 17 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:

  • Temuco tendrá 20 °C, con cielos parcialmente nublados.
  • Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.
  • Puerto Montt con 15 °C con cielos nublados.
  • Punta Arenas oscilará entre los 3 °C y 9 °C con posibles precipitaciones.

Para el viernes, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.

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