Soleado en el norte y centro del país y nublado en el sur | CNN Tiempo

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Las temperaturas subirán este miércoles, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

25 °C en Copiapó con cielos despejados.

en con cielos despejados. 25 °C en Iquique con cielos despejados.

en con cielos despejados. 26 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.

en con cielos parcialmente nublados. 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:

28 °C en Los Andes .

en . 19 °C en Valparaíso .

. 23 °C en Rancagua .

en . 212°C en Talca .

en . 17 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:

Temuco tendrá 20 °C , con cielos parcialmente nublados.

tendrá , con cielos parcialmente nublados. Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.

llegará a los con nubosidad. Puerto Montt con 15 °C con cielos nublados.

con con cielos nublados. Punta Arenas oscilará entre los 3 °C y 9 °C con posibles precipitaciones.

Para el viernes, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.