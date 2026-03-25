Soleado en el norte y centro del país y nublado en el sur | CNN Tiempo
Por CNN Chile
25.03.2026 / 14:47
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Las temperaturas subirán este miércoles, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 25 °C en Copiapó con cielos despejados.
- 25 °C en Iquique con cielos despejados.
- 26 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.
- 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.
En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:
- 28 °C en Los Andes.
- 19 °C en Valparaíso.
- 23 °C en Rancagua.
- 212°C en Talca.
- 17 °C en Concepción.
Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:
- Temuco tendrá 20 °C, con cielos parcialmente nublados.
- Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 15 °C con cielos nublados.
- Punta Arenas oscilará entre los 3 °C y 9 °C con posibles precipitaciones.
Para el viernes, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.