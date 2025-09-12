Sistema frontal dejará lluvias en fiestas patrias ¿Qué ciudades se verán afectadas?

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta el pronóstico para los próximos días en el país.

En una nueva edición de CNN Tiempo, Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelantó el pronóstico para los próximos días en el país.

Laura Batista señala que dos sistemas frontales dejarán precipitaciones durante el fin de semana previo a las fiestas patrias.

“El primer sistema frontal, que llega el viernes, vendría asociado a este río atmosférico, categoría 3. Y luego viene el segundo el domingo, se concentra más en la zona sur, llegaría hasta el sur de la Araucanía, dejando precipitaciones más concentradas en Los Lagos, sobre todo en Palena”, detalla.

Además, la meteoróloga de Meteored advierte que “hay que tener mucha precaución en Puerto Varas y Puerto Montt, porque van a recibir precipitaciones abundantes durante esta jornada de viernes, sábado. Pudieran acumular 50 milímetros”

Consultada sobre el tiempo en Santiago, Batista indica que las temperaturas descenderán para volver a torno los 20°C y 22°C-

Fiestas Patrias

Un sistema frontal ingresará el miércoles 17 a la zona sur del país, el que irá avanzando hacia el norte.

“Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío van a ser los que van a recibir más precipitaciones”, cuenta

Y agrega: “Pucón, Villarrica, estarían recibiendo hasta 40 milímetros, mientras sectores del interior como La Unión pudieran recibir de unos 30 hasta unos 50 milímetros durante el evento”

Para el día jueves 18 y viernes 19 el sistema frontal avanzará hasta O’Higgins, dejando precipitaciones aislados, las que incluso podrían llegar a sectores de Valparaíso y la Metropolitana.

