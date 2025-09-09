Sistema frontal amenaza con dejar lluvias en Santiago para estas fiestas patrias

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, adelantó el pronóstico para los próximos días.

En una nueva edición de CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, explicó que tras el sistema frontal que dejó importantes precipitaciones en le centro sur, la inestabilidad provocará que lleguen nubes con viento, con desarrollo vertical, que podrían provocar la formación de nube tornádicas.

“La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un aviso para la región de Los Ríos y Los Lagos, sin embargo, también se agrega Servinet en esta ocasión donde extiende un poco el territorio, también avisando que podría ocurrir incluso hasta el Biobío”, cuenta

Además, el avance del sistema frontal podría dejar chubascos hasta la región de O’Higgins durante este miércoles 10.

Fiestas Patrias

Consultada sobre el tiempo para la festividades patrias que se avecinan, la meteoróloga adelantó que un sistema frontal amenaza con dejar precipitaciones en Santiago

“El modelo europeo está mostrando precipitaciones desde la madrugada del jueves 18 hasta la madrugada del viernes 19 en Santiago”, detalla

Sin embargo, la cantidad de lluvia que podría caer sería menor.

“Yo diría menos de 10 milímetros”, sostiene Henríquez

Revisa el pronóstico completo en el video