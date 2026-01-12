Siguen las altas temperaturas en el país ¿Cuál será la máxima para este martes?

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las altas temperaturas se mantienen en la mayoría del país, sobre todo en Santiago que alcanzará una máxima de 33°C.

Se pronostica que habrá una leve baja de la temperatura el miércoles en la zona central, sin embargo durante toda la semana se proyectan máximas sobre los 30°C en la Región Metropolitana.

En el norte sigue el cielo despejado, pero se advierte que los índices de radiación ultravioleta alcanzará niveles peligrosos durante mañana. En Antofagasta se tendrá una máxima de 23°C, Iquique y Arica compartirán una máxima de 25°C.

Se moderan las temperaturas en la macrozona sur, sobre todo en la Región de La Araucanía y de Los Ríos. Las máximas llegarán a 25°C en Temuco, 22°C en Puerto Montt y 24°C en Valdivia.

Se pronostican precipitaciones débiles para Punta Arenas y Puerto Williams.