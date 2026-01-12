Programas completos CNN tiempo

Siguen las altas temperaturas en el país ¿Cuál será la máxima para este martes?

Por CNN Chile

12.01.2026 / 15:16

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las altas temperaturas se mantienen en la mayoría del país, sobre todo en Santiago que alcanzará una máxima de 33°C.

Se pronostica que habrá una leve baja de la temperatura el miércoles en la zona central, sin embargo durante toda la semana se proyectan máximas sobre los 30°C en la Región Metropolitana.

En el norte sigue el cielo despejado, pero se advierte que los índices de radiación ultravioleta alcanzará niveles peligrosos durante mañana. En Antofagasta se tendrá una máxima de 23°C, Iquique y Arica compartirán una máxima de 25°C.

Se moderan las temperaturas en la macrozona sur, sobre todo en la Región de La Araucanía y de Los Ríos. Las máximas llegarán a 25°C en Temuco, 22°C en Puerto Montt y 24°C en Valdivia.

Se pronostican precipitaciones débiles para Punta Arenas y Puerto Williams.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Limusina, tragos y cámaras 360°: La fiesta del SLEP de Atacama que terminó con la salida del director ejecutivo suplente
Alerta por 3 incendios forestales activos: Más de 400 hectáreas afectadas en Cauquenes
Caso de sarampión en Chile: ¿Qué tan contagioso es el virus y a quiénes afecta más?
La U y River Plate buscan romper récord de público en amistoso femenino
Milicia iraquí dice a EE.UU. que “la guerra contra Irán no es un paseo” ante advertencias de Trump
Colina implementa flota de motos eléctricas para reforzar el patrullaje preventivo en el sector Chamisero