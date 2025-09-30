Sigue polémica por demoras en pagos del Minvu: “Es bastante preocupante y lo que buscamos es una solución”

Conduce: Sebastián Aguirre.

Sigue la polémica por las presuntas deudas que tendría el Ministerio de Vivienda (Minvu) con compañías inmobiliarias y dueños de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) acusó que “desde mayo de este año hemos recibido antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y en la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal”.

Desde el Minvu descartaron “tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada (más de US$1 mil millones)”, aunque reconocieron que en ciertos Serviu se proyectó un gasto mayor al presupuesto vigente, especialmente en la Región Metropolitana, situación “que ha sido informada a la Dirección de Presupuestos para concretar un mayor ingreso de recursos”.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), se refirió a la polémica. “Se arrastra desde abril o mayo de este año ya los primeros antecedentes de que el presupuesto del Serviu Metropolitano principalmente iba a estar deficitario para pagar los compromisos”.

“Hay que buscar una explicación, ya que no está todavía 100% clara. Desde nuestro gremio, la explicación que vemos es que se entregaron una mucho mayor cantidad de subsidios, más de un 50% más que el periodo anterior, (…) y vemos que el presupuesto del ministerio no creció en la misma línea que los subsidios otorgados y se produce un descalce”, agregó.

