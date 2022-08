En una nueva edición de Conexión Global, revisamos el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía de Argentina, el tercero que tiene el Gobierno de Alberto Fernández. En un breve acto en la Casa Rosada, el ahora ex presidente de la Cámara de Diputados juró en su nuevo cargo que no solo tendrá en la cartera de Economía sino también en Desarrollo y Agricultura, por eso lo llaman “el súper ministro Massa”. El mandatario agradeció el compromiso del ex candidato a la presidencia de Argentina y proyectó un futuro esperanzador para el país, en el marco de la crisis económica que enfrenta la nación.