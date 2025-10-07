Senadora Rincón por Presupuesto 2026: “El debate mostrará muchas sorpresas que el gobierno tendrá que explicar”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la reactivación de la economía a propósito de la nueva versión del CyberMonday.

En esta edición, también dialogamos con la senadora Ximena Rincón, presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, sobre el proyecto de Ley de Presupuestos 2026.

La parlamentaria partió señalando que “este gobierno le va a dejar al que venga, cualquiera sea ese, una situación muy compleja desde el punto de vista de la deuda pública y los compromisos fiscales”.

“El debate del presupuesto va a mostrar muchas sorpresas, más allá del tema de la famosa glosa (republicana). Vamos a tener sorpresas que el gobierno va a tener que explicar”, agregó.

Mira el programa completo