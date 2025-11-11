Senado aprobó la acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa: quedará destituido de su cargo en el Poder Judicial

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos las noticias más importantes de la jornada.

Recta final para las elecciones 2025, ayer lunes 10 de noviembre los candidatos a La Moneda tuvieron su último cara a cara en el debate organizado por Anatel. El foro abordó temas como seguridad, políticas públicas, economía y gobernabilidad. Respecto al plan de contingencia para los comicios, las autoridades confirmaron el despliegue de 26.000 efectivos de las fuerzas armadas para resguardar los locales de votación.

El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Con esto, el Congreso puso fin a sus 35 años de carrera en el poder judicial, además de inhabilitarlo por 5 años para ejercer cargos públicos. Tras la sesión de la Cámara Alta, Ulloa calificó la decisión de los parlamentarios como “injusta”.

Drásticas medidas administrativas en contra de la jefatura del penal Santiago 1 y de los funcionarios que habrían faltado a sus deberes anunció la dirección de gendarmería, todo esto tras el escándalo por un asado con alcohol al interior de la cárcel. El incidente involucró a 23 reclusos quienes fueron aislados del resto. El ministro de Justicia aseguró que lo ocurrido es inaceptable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la BBC con una demanda por 1000 millones de dólares tras la edición de un discurso incluido en un documental. A pesar de la renuncia de dos directores de la cadena el mandatario exigió que la BBC se retracte y que lo indemnice por el daño causado.