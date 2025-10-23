Se mantienen los cielos nublados para la región Metropolitana con máximas de 20 °C | CNN Tiempo

Revisa el pronóstico completo del tiempo para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la zona norte se esperan cielos nublados variando a nubosidad parcial con temperaturas que bordean los 20 °C para las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta.

Se mantienen los cielos nublados para la región Metropolitana con máximas de 20 °C.

En el centro del territorio nacional se mantiene la nubosidad y cielos cubiertos producto de la vaguada en altura mencionada con anterioridad por CNN Chile. Sube la temperatura en Valparaíso con 18 °C la máxima. Concepción y Los Ángeles alcanzarán los 15 °C.

Avanzando hacia el sur vuelven los chubascos en la región de la Araucanía y Los Ríos con una máxima proyectada solo de 13 °C.