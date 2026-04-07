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Se mantienen las altas temperaturas en Santiago: Revisa cuál será la máxima en tu ciudad

Por CNN Chile

07.04.2026 / 16:32

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

La máxima del martes en Santiago se mantendrá hasta el miércoles 8 de abril en 29 °C, pero desde el jueves de esta semana empezará a bajar la temperatura.

En el norte se pronostica una leve disminución de las máximas y cielo parcialmente nublado en vasta parte del territorio, con una máxima de 27 °C en Iquique, de 26 °C en Arica, de 25 °C en Copiapó y de 21 °C en Antofagasta.

En la zona sur la temperatura va a descender y se pronostican precipitaciones en Punta Arenas, que tendrá una máxima de 11 °C.

La máxima de Temuco será de 20 °C con un clima soleado; en Valdivia será la misma, pero con un cielo parcialmente nublado, y en Puerto Montt la temperatura llegará a los 15 °C.

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