Programas completos CNN tiempo

Se mantienen las altas temperaturas hasta el jueves: ¿Cuál será la máxima en Santiago?

Por CNN Chile

06.01.2026 / 19:24

{alt}

Infórmate del pronóstico del clima de tu ciudad en CNN Tiempo.

Se espera para la macrozona norte cielos despejados y temperaturas altas, Copiapó tendrá una máxima de 28°C y Arica junto a Iquique una de 26°C.

En Santiago se pronostica una temperatura de 30°C que bajaría para el jueves ante posibles precipitaciones. 

La zona sur de Chile también se verá afectada por el calor: Valdivia llegará a los 30°C y Temuco a los 29°C. Además, habrá un clima soleado, a excepción de Punta Arenas y Puerto Williams que tendrán nubosidad con máximas de 15°C y 9°C respectivamente.  

Revisa más detalles del pronóstico del tiempo a las 21:30 en CNN Tiempo.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Río Mapocho es declarado humedal urbano: Más de 600 hectáreas quedarán protegidas
Se mantienen las altas temperaturas hasta el jueves: ¿Cuál será la máxima en Santiago?
Maduro se declara inocente y Delcy Rodríguez asume como presidenta interina en Venezuela | CNN Prime
La Casa Blanca "discute una gama de opciones" para adquirir Groenlandia: No descarta uso de fuerza militar
Trump afirmó que Venezuela robó el petróleo de Estados Unidos: Esto es lo que realmente sucedió
Presidente Boric dice que “los líderes que se muestran serviles a Trump solo se humillan”