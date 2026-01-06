Se mantienen las altas temperaturas hasta el jueves: ¿Cuál será la máxima en Santiago?

Infórmate del pronóstico del clima de tu ciudad en CNN Tiempo.

Se espera para la macrozona norte cielos despejados y temperaturas altas, Copiapó tendrá una máxima de 28°C y Arica junto a Iquique una de 26°C.

En Santiago se pronostica una temperatura de 30°C que bajaría para el jueves ante posibles precipitaciones.

La zona sur de Chile también se verá afectada por el calor: Valdivia llegará a los 30°C y Temuco a los 29°C. Además, habrá un clima soleado, a excepción de Punta Arenas y Puerto Williams que tendrán nubosidad con máximas de 15°C y 9°C respectivamente.

Revisa más detalles del pronóstico del tiempo a las 21:30 en CNN Tiempo.