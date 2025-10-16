Se esperan un calor extremo para la zona central del país con máximas de 35 °C para la capital | Revisa el pronóstico en CNN Tiempo

En una nueva edición de CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored Laura Batista abordó el pronóstico del tiempo para los próximos días donde se estaría pronosticando calor extremo para la capital. Para más detalles revisa CNN Chile.

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, entregó detalles en CNN Tiempo sobre el pronóstico para los próximos días en diversas zonas del país producto de las altas temperaturas que se aproximan para el fin de semana.

Durante la jornada de ayer miércoles 15 de octubre, en la capital del país, se presenció un descenso en las temperaturas producto del sistema frontal que está atravesando la zona sur, y que tuvo sus inicios en la Patagonia Chilena. Esto generó un día más fresco y con un cielo gris impulsado por la nubosidad de la zona costera que se fue desplazando hacia el valle central del territorio nacional.

¿Cuál es la proyección del tiempo para los próximos días?

Según Batista, nuevamente habrá un aumento en las temperaturas, producto de los cambios que está viviendo la atmósfera, pero ¿es una ola de calor lo que se vivirá?, la respuesta es no, ya que para que se denomine una ola de calor las temperaturas tienen que superar el umbral máximo de temperatura para la época durante 3 días consecutivos, en el caso de Santiago el umbral de esta época es de 29 °C.

Según esto, Santiago proyectará un calor extremo durante dos días en particular, viernes y sábado, que además afectará a la zona central y centro-sur del país.

¿A qué se debe esta alza en las temperaturas?

El fenómeno se produce debido a una baja térmica o vaguada costera lo cual favorece el viento este que baja por las laderas de la cordillera y hace que se compriman las superficies y aumenten las temperaturas.

En el caso del norte del país, seguirá favorecido por esta dorsal cálida y de altas temperaturas, aún así hay probabilidades de tormentas eléctricas en el extremo norte y el altiplano producto de este mismo fenómeno.

Además producto de una masa de aire cálido en altura se favorece que estas temperaturas se fortalezcan y eso genera temperaturas cálidas que estarán presentes en mayor medida el día sábado 18 de octubre con temperaturas que llegarán a los 35 °C en la Región Metropolitana, pero que comenzarán a sentirse desde el viernes.

En la Región del Maule, Ñuble y Biobío también experimentarán un alza importante en las temperaturas en torno a los 31 °C y 32 °C sobre todo hacia la precordillera.

Por otro lado, avanzando hacia la patagonia durante el fin de semana estarán concentradas algunas precipitaciones y se espera el inicio de un nuevo sistema frontal que traerá lluvias importantes para la Región de Aysén y Los Lagos que terminaría por debilitarse con el paso de los días.