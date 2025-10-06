Programas completos CNN tiempo

Se espera el paso de un nuevo sistema frontal para el sur del país. Revisa el tiempo para tu ciudad

Por CNN Chile

06.10.2025 / 16:39

La jornada estará marcada por cielos despejados, se espera alcanzar el peak de temperaturas a mediados de la semana. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Durante el transcurso del día se esperan nubes variando a cielos despejados para la macrozona norte del país. Arica e Iquique esperan máximas de 20°C.

El cielo despejado se hará presente en todo el centro del país manteniéndose firmes hasta mediados de semana, la máxima llegará a 26°C en la capital.

Desde la Araucanía hasta el sur del territorio nacional se espera la llegada de un nuevo sistema frontal con río atmosférico de categoría dos que aportará grandes precipitaciones con intensas ráfagas de viento hacia Balmaceda, Villa O’Higgins, Caleta Tortel, Coyhaique y Puerto Aysén.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Finalmente, todo el mundo puede decir cosas malas sobre Taylor Swift
Justicia argentina confirma que procesará al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja
Se espera el paso de un nuevo sistema frontal para el sur del país. Revisa el tiempo para tu ciudad
Colegio de Profesores condena ataque con molotov a docente en Instituto Nacional
Tribunal autoriza a Luis Hermosilla suspender temporalmente su arresto domiciliario por fallecimiento de su madre
Matthei arremete contra Kast por descuelgues en Chile Vamos de cara a las presidenciales: "Demuestra que no tiene equipo propio”