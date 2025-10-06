Se espera el paso de un nuevo sistema frontal para el sur del país. Revisa el tiempo para tu ciudad

La jornada estará marcada por cielos despejados, se espera alcanzar el peak de temperaturas a mediados de la semana. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Durante el transcurso del día se esperan nubes variando a cielos despejados para la macrozona norte del país. Arica e Iquique esperan máximas de 20°C.

El cielo despejado se hará presente en todo el centro del país manteniéndose firmes hasta mediados de semana, la máxima llegará a 26°C en la capital.

Desde la Araucanía hasta el sur del territorio nacional se espera la llegada de un nuevo sistema frontal con río atmosférico de categoría dos que aportará grandes precipitaciones con intensas ráfagas de viento hacia Balmaceda, Villa O’Higgins, Caleta Tortel, Coyhaique y Puerto Aysén.