Programas completos cnn prime

Se detectan “anomalías” en el suelo del terreno de Julia Chuñil | CNN Prime

Por CNN Chile

30.01.2026 / 13:05

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • La defensa de Ángela Vivanco acusó una “camotera institucional” en contra de la exjueza.
  • La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se reunió con el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, y dirigentes del Frente Amplio. Tras la reunión, el oficialismo llamó “a la unidad” para enfrentar el próximo gobierno de José Antonio Kast.
  • La Fiscalía Regional de Los Ríos anunció que se detectaron “anomalías” en el piso de la bodega de Julia Chuñil.
  • Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que se reabrirá el espacio aéreo comercial de Venezuela.

En Entrevista Prime conversamos con el senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, sobre las tensiones que han vivido en el último tiempo el oficialismo tras el veredicto del Caso Gatica y la aprobación de la Ley Naím-Retamal.

“Va a depender de cómo el Gobierno haga su pega para definir si habrá dos oposiciones”, precisó Castro.

