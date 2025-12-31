Se desacelera la creación de empleos: ¿A qué se debe?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la desaceleración de la creación de empleos.

También dialogamos con Patricio Muñoz, subdirector de Asistencia al Contribuyente SII, sobre los nuevos cambios en materia tributaria que comenzarán a partir del 2026.

Mira el programa completo