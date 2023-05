En conversación con Última Mirada, el senador José Manuel Rojo Edwards analizó el triunfo del Partido Republicano en el marco de las elecciones del Consejo Constitucional el 7 de mayo, donde obtuvo la mayoría de los escaños y capacidad de veto.

En esa línea, afirmó que “todo plebiscito durante un período presidencial, en parte, es un plebiscito al Gobierno. Eso ningún político con honestidad intelectual te lo va a negar, porque se mezcla la contingencia con lo que pueden hacer los consejeros”.

También señaló que, al interior de Republicanos, “todos tienen clarísimo que acá no hay una idea como un Stingo, de pasar máquina. No. La idea es conversar, es ver qué podemos hacer con esta cuestión. Si el tema constitucional hay que tratar de cerrarlo de alguna manera”.

Recalcó, además, que en el diseño del texto constitucional se mantendrán las convicciones, “pero entendemos que tiene que haber un diálogo“.

Un Gobierno que “ya se midió dos veces y no da”

En torno a la gestión actual, Edwards dijo que “el Gobierno no lo está haciendo bien” e hizo un llamado a que “entienda que tiene que cambiar su actitud en seguridad, pensiones, reforma tributaria. Y las primeras declaraciones (después del triunfo del Partido Republicano) han sido así como ‘de pachorra’: ‘No voy a cambiar ni una coma de mi programa, esto no cambia en nada, nosotros vamos a seguir’. Oiga, pero si ya se midió dos veces y no da“, enfatizó.

A su vez, el ingeniero civil criticó especialmente el rol de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien señaló como una figura que “va al Senado a oponerse a absolutamente todo (…). Si se nos pide a nosotros estar abiertos al diálogo, yo le pido a ustedes, como Gobierno, que no vengan al Senado a torpedear la ley de usurpaciones o la agenda de seguridad, y que se escuche a la gente para efectos de modificar sus reformas que no tienen apoyo popular“.

Edwards también agradeció al mandatario el consejo de “no cometer los mismos errores” del oficialismo tras el triunfo del primer plebiscito constitucional, ya que, “por lo menos, acepta que la izquierda fue tremendamente sectaria, tratando de minimizar a todo el que pensaba distinto y no poniéndole una coma de lo que pensábamos nosotros. Y él fue presidente y no hizo nada. Es más, fue jefe de campaña (de la Convención)“.

Finalizando, hizo un llamado de unidad en la derecha chilena: “Tenemos que trabajar unidos. Cuando los republicanos le decíamos a los de Chile Vamos que son unos traidores, y cuando los de Chile Vamos le decían a los republicanos que son unos traidores… eso se tiene que acabar. No más; porque, de lo contrario, van a perder tanto ellos como nosotros“.