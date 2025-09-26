Programas completos Agenda Económica

¿Regularizaciones masivas u otro camino? Experto reflexiona sobre la política migratoria para la agricultura

Por CNN Chile

26.09.2025 / 09:36

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Gabriel Halpern, abogado laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre la política migratoria para la agricultura y las propuestas de regularización.

“Lo que se ha discutido en lo público no es, literalmente, abrir fronteras, sino que se trata de cómo permitir que personas que ya están dentro del país puedan trabajar de manera formal, porque la ley migratoria establece que solamente las visas para trabajar se pueden postular en su mayoría desde el extranjero”, sostuvo.

En esta línea, afirmó que las regularizaciones extraordinarias “han ocurrido con bastante frecuencia en nuestro país (…). Siempre han sido en el tenor de personas que hayan entrado por paso habilitado, excluyendo el paso clandestino, y que no tengan antecedentes penales, permitiendo que personas que tienen que buscar los medios para subsistir lo puedan hacer en el mercado formal y con eso contribuir en impuestos, en seguridad social, entre otras, que contribuyen muchísimo a la economía nacional”.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Cultura Noche de Museos 2025: Revelan la fecha en que se realizarán las actividades gratuitas
Gobierno entregó punto de control a Carabineros en Antofagasta: Será una barrera contra ingreso de droga por la frontera
Enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Ecuador dejó al menos 17 muertos
Masiva protesta en la ONU: Decenas de delegados abandonan la Asamblea General antes del discurso de Netanyahu
“Task: Unidad Especial” en HBO Max: Alison Oliver y Fabien Frankel cuentan cómo construyeron sus personajes
Diputado Ramírez (UDI) acusa al Gobierno de “irresponsabilidad” fiscal y exige transparencia antes de la Ley de Presupuesto