¿Regularizaciones masivas u otro camino? Experto reflexiona sobre la política migratoria para la agricultura

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Gabriel Halpern, abogado laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre la política migratoria para la agricultura y las propuestas de regularización.

“Lo que se ha discutido en lo público no es, literalmente, abrir fronteras, sino que se trata de cómo permitir que personas que ya están dentro del país puedan trabajar de manera formal, porque la ley migratoria establece que solamente las visas para trabajar se pueden postular en su mayoría desde el extranjero”, sostuvo.

En esta línea, afirmó que las regularizaciones extraordinarias “han ocurrido con bastante frecuencia en nuestro país (…). Siempre han sido en el tenor de personas que hayan entrado por paso habilitado, excluyendo el paso clandestino, y que no tengan antecedentes penales, permitiendo que personas que tienen que buscar los medios para subsistir lo puedan hacer en el mercado formal y con eso contribuir en impuestos, en seguridad social, entre otras, que contribuyen muchísimo a la economía nacional”.

Mira el programa completo