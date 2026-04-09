Regresa Artemis II: ¿Qué riesgos enfrenta la tripulación en su retorno a la Tierra?

El retorno de la nave está programado para este viernes 11 de abril alrededor de las 19:30 horas en Chile.

En CNN Tiempo conversamos con la astrónoma y divulgadora científica, Jennifer Anguita, sobre el retorno de Artemis II, programada para este viernes 10 de abril, y las futuras etapas de la misión.

La experta señaló que la misión Artemis de la NASA “tiene hasta ahora presupuesto para cinco etapas, hasta Artemis V“.

Adelantó que la próxima etapa será “de ensayo al acoplamiento entre la nave y el módulo lunar (…) que va a hacerse a órbitas bajas de la Tierra; no se va a hacer en la Luna o cercana a ella”.

Es por eso que en Artemis IV se concretaría la misión en la que el ser humano volvería a pisar la Luna, la que está programada para 2028.

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Anguita precisó que “es un riesgo importante el reingreso de la nave, ya que cuando reingresa a la Tierra se va a encontrar con la atmósfera (…) que para los objetos que están en la atmósfera es una barrera superincandescente, en donde al atravesarla la fricción de las partículas que hay en la atmósfera genera que todo se caliente”.

Eso causará que la nave se recaliente, con un “escudo de fuego a altas temperaturas” mientras viaja a más de 40.000 kilómetros por hora, recalcó la astrónoma.

Anguita advirtió que “existe el riesgo de que la nave no soporte el escudo de calor, americe en un lugar desconocido, o que los astronautas no soporten el reingreso”.