Recomendaciones para afrontar la época de calor extremo y altas temperaturas

Entrando en la temporada donde comienzan a subir las temperaturas es importante conocer cuáles son las mejores recomendaciones realizadas por expertos para combinar el deporte con las jornadas de calor que se avecinan. Es por esto que en la siguiente nota te lo contamos.

En una nueva edición para CNN Tiempo, Osmar del Toro, Director ejecutivo de la clínica Revitamed, nos acompaña para hablar sobre qué medidas utilizar para realizar deportes en épocas de altas temperaturas.

Del Toro menciona que las principales complicaciones que se observan durante el verano están atribuidas a la piel y temas cardiovasculares. Es por esto que el uso de bloqueadores es fundamental para protegerse de los rayos ultravioletas que tienden a aumentar un 20% durante horas extremas y así evitar el riesgo de padecer cáncer de piel.

Por otro lado, en relación a complicaciones cardiovasculares según American Heart Association, en Estados Unidos, durante 2024 se registraron más de 20 mil muertes asociadas a muerte súbita relacionadas a realizar deportes en horas y zonas de extremo calor.

Por qué se producen los golpes de calor y como identificarlo

Cuando el cuerpo se ve sometido a una actividad física determinada ya sea caminar, trotar, andar en bicicleta e incluso a veces sin necesidad de realizar algún tipo de ejercicio físico aumenta nuestro ritmo cardíaco y el cuerpo tiende a elevar la temperatura naturalmente.

El medio fisiológico que tiene el cuerpo para aminorar la propia temperatura corporal es a través de la sudoración, que desvía los vasos sanguíneos y la circulación hacia la piel, y comienza a disipar el calor “imagínate que un auto pierde el líquido de refrigeración o un computador que tienes que sobrexigirle, se va a sobrecalentar”, explica Toro. Razón por lo cuál es importante mantener una buena hidratación durante el día.

Según del Toro, es muy difícil la línea de distinción entre un síntoma propio de la fatiga con un golpe de calor. En ambos, suele partir con cansancio -debido a la actividad física- y luego pueden aumentar los síntomas con mareos, dolores de cabeza, sed intensa, pérdida en la sudoración, desvanecimiento e incluso sensación de muerte inminente. La clave aquí es escuchar las distintas señales que nos provee el cuerpo ante un peligro inminente.

“Si las señales leves que son asociadas a fatiga son reversibles, es decir, si te hidratas y vas a una sombra y comienzas a recuperarte, esta bien. Sin embargo, si a pesar de tomar medidas de resguardo sigue la molestia, va en empeoramiento y comienzas a tener latidos arrítmicos, es un signo de alarma y debes asistir a un centro de salud para hacer una adecuada exploración física y tomar los resguardos a tiempo”, señala el Doctor.

Recomendaciones para afrontar la temporada de altas temperaturas

Los consejos que entrega el doctor Osmar del Toro son ante todo una buena planificación. Revisar el clima el día antes para así programar un entreno en horarios menos extremos de calor -antes de las 9:00 y después de las 19:00 horas.- Usar bloqueador solar de 50 FPS o más, retocándolo cuando lo sientas necesario. El uso de ropa liviana, idealmente blanca o de colores claros, cómoda y que se puedan ventilar bien.

En el mismo contexto, cuando salgas a realizar deporte a lugares extremos, en lo posible estar acompañado y buscar un lugar con sombra para aminorar la sensación térmica. Mantenerse hidratado es fundamental, independiente de si realizas actividad física o no, sobre todo en estas fechas donde comienza a ascender el calor.