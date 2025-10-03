Programas completos Agenda Económica

Realizan primera versión del Aysén Day: “Queremos abrir la Región de Aysén a nuevas oportunidades de inversión”

Por CNN Chile

03.10.2025 / 09:30

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre las críticas que ha habido a propósito de las estimaciones fiscales.

En esta edición, también dialogamos con Marcelo Santana, gobernador de la Región de Aysén, sobre la primera versión del Aysén Day. “Queremos abrir Aysén a nuevas oportunidades de inversión, teniendo en consideración todo el potencial que tiene nuestra región”, sostuvo.

