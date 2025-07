Rachas de hasta 70 km/h este fin de semana: Aviso meteorológico desde Coquimbo a La Araucanía

La DMC emitió un aviso meteorológico por viento de intensidad normal a moderada en ocho regiones del país.

¿Cómo estará el tiempo este primer fin de semana de julio? Para este primer fin de semana de julio, se esperan temperaturas moderadas a bajas en gran parte del país. En la zona norte, las máximas oscilarán entre los 16° C y los 19° C. En el centro-sur, los termómetros marcarán cifras similares, con máximas de 16° C en Rancagua, 13° C en Talca, 14° C en Valparaíso y 14° C en Temuco.

Además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso meteorológico por viento de intensidad normal a moderado, asociado a una condición sinóptica conocida como Jet de bajo nivel.

Este fenómeno se desarrollará desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo y afectará a distintas zonas del país, especialmente en sectores cordilleranos y litorales.

Zonas afectadas por el aviso de viento:

Región de Coquimbo: Cordillera.

Región de Valparaíso: Litoral y Cordillera.

Región Metropolitana: Cordillera.

Región de O’Higgins: Litoral y Cordillera.

Región del Maule: Litoral y Cordillera.

Región de Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región del Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región de La Araucanía: Litoral y Cordillera de la Costa.

Intensidad estimada del Viento en Km/h

