¿Quiénes estaban detrás de la red de bots que atacaban a candidatos presidenciales? | CNN Prime
Por CNN Chile
05.09.2025 / 15:00
{"multiple":false,"video":{"key":"grp36C0zLzPlc","duration":"01:22:54","type":"video","download":""}}
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Conmebol entregó falló y clasifica a la Universidad de Chile a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, sin embargo, recibió duros castigos económicos.
Diversas reacciones causó reportaje que destapa red de bots que atacaban a candidatos presidenciales.
En La Entrevista Prime conversamos con Eric Aedo, diputado DC y vocero de la campaña de Jeannette Jara, sobre el ataque de bots a candidatos presidenciales y posturas de la candidatura de Jeannette Jara.
Revisa el noticiero completo en el video.