Programas completos cnn prime

¿Quiénes estaban detrás de la red de bots que atacaban a candidatos presidenciales? | CNN Prime

Por CNN Chile

05.09.2025 / 15:00

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Conmebol entregó falló y clasifica a la Universidad de Chile a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, sin embargo, recibió duros castigos económicos.

Diversas reacciones causó reportaje que destapa red de bots que atacaban a candidatos presidenciales.

En La Entrevista Prime conversamos con Eric Aedo, diputado DC y vocero de la campaña de Jeannette Jara, sobre el ataque de bots a candidatos presidenciales y posturas de la candidatura de Jeannette Jara.

Revisa el noticiero completo en el video.

