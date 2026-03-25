¿Qué tan intenso podría ser el fenómeno de El Niño? | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, Diego Campos, climatólogo BSC, analizó los modelos europeos y norteamericanos, que muestran alta probabilidad de un fenómeno del Niño hacia el segundo semestre de 2026.

A pocos días de haber iniciado el otoño, los modelos meteorológicos europeos y norteamericanos sugieren que el fenómeno de El Niño podría regresar para el segundo semestre de 2026

En conversación con CNN Tiempo, el climatólogo Diego Campos, analizó dichos modelos, los que muestran una alta probabilidad de un fenómeno del Niño hacia el segundo semestre de 2026, aunque con dispersión por la “barrera de predictibilidad” actual.

Campos aclaró que no es inminente, pero hay un 60% de chances para el trimestre invernal y hasta 80% a fin de año, con peak en noviembre-diciembre. “Lo más probable es que sí tengamos un Niño, pero este es un mal momento para calcular intensidad, duración o acoplamiento océano-atmósfera”, señaló, recordando el Niño fallido de 2014 y el tardío de 2015.

Sobre el impacto de este, enfatizó que no siempre trae inviernos lluviosos en Chile, pese a la relación histórica. Los pronósticos estacionales muestran déficit de precipitaciones en centro-sur para marzo-mayo, pero alerta por posibles sistemas frontales intensos como en 2023. Temperaturas serán más cálidas de lo normal en otoño 2026, con tardes sobre lo habitual en la zona central.

Consultado por un “Niño Godzilla” (súper Niño con +2°C anomalía, como 2015-2016 con tormenta en Atacama), estima solo 13% de probabilidad ahora.