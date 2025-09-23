Qué se puede (y se podrá) hacer con MetroMUV, la billetera digital de Metro de Santiago

Conduce: Nicolas Paut.

En este nuevo Agenda Económica PM, con Nicolás Paut, revisamos lo que fue la noticia de la jornada al conocerse el importante aumento de despidos por necesidades de la empresa. Además, conocemos un estudio de la Cámara Nacional de Comercio sobre cómo viven los propios locatarios la inseguridad y delincuencia.

Luego, junto a Carolina Iturra, gerenta general de MetroMUV, conocemos sus características y cuáles son los próximos usos que se le podrá dar a esta billetera digital que lanzó Metro de Santiago.)