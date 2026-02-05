Programas completos cnn prime

“¿Qué pretenden?”: Gobierno responde acusación de “amarre” por postulación de Bachelet | CNN Prime

Por CNN Chile

05.02.2026 / 13:58

Conduce: Nicolás Paut.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
  • El Gobierno respondió a la acusación de “amarre” del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, por la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.
  • Operativo de “toldos azules” dejó a 14 detenidos en Barrio Meiggs.
  • Los miembros del Partido Comunista (PC) cuestionaron al Presidente Gabriel Boric por Cuba.
  • El Gobierno de Estados Unidos retirará a 700 agentes del ICE en Minnesota.

En Entrevista Prime, conversamos con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, respecto al megaproyecto eléctrico de la construcción de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Deportes Autorizan duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile en Talcahuano, pero con importante matiz
Misión Artemis II: NASA retrasó la misión lunar hasta marzo
La U lleva a la justicia a 13 identificados por violencia ante Audax y eleva a 25 los castigados con derecho de admisión
Meteorología emite aviso por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas eléctricas en varias regiones del norte del país
"¿Qué pretenden?": Gobierno responde acusación de “amarre” por postulación de Bachelet | CNN Prime
Ley de Plásticos suma reglas desde el 13 de febrero: Estas son las nuevas exigencias para el comercio