“¿Qué pretenden?”: Gobierno responde acusación de “amarre” por postulación de Bachelet | CNN Prime

Conduce: Nicolás Paut.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las principales noticias de la jornada:

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

El Gobierno respondió a la acusación de "amarre" del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, por la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

Operativo de "toldos azules" dejó a 14 detenidos en Barrio Meiggs.

Los miembros del Partido Comunista (PC) cuestionaron al Presidente Gabriel Boric por Cuba.

El Gobierno de Estados Unidos retirará a 700 agentes del ICE en Minnesota.

En Entrevista Prime, conversamos con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, respecto al megaproyecto eléctrico de la construcción de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre.