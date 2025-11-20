Programas completos Agenda Económica

Proyecto de Sala Cuna Universal avanza en el Congreso: ¿Qué falta para que se apruebe?

Por CNN Chile

20.11.2025 / 09:39

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el avance del proyecto de ley del Presupuesto 2026.

También dialogamos con Francisca Jünemann, presidenta Ejecutiva ChileMujeres, sobre el proyecto de Sala Cuna Universal, el cual avanzó en el Congreso.

Mira el programa completo

