Programas completos Agenda Económica

Tras proyecciones del INE sobre cambios demográficos: Los efectos de la baja natalidad en el mercado laboral

Por CNN Chile

30.01.2026 / 09:09

{alt}

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la contingencia económica del país marcada por la publicación de los últimos indicadores nacionales, donde destacó la cifra de desempleo que se ubicó en 8% en el trimestre final de 2025, mostrando una leve baja interanual, aunque manteniéndose por sobre ese nivel por casi tres años consecutivos, junto con señales de debilidad en la creación de empleo formal.

A esto se sumaron los movimientos del mercado financiero, con una caída del IPSA y un dólar que cerró en $859 impulsado por el fuerte repunte del precio del cobre, que alcanzó un máximo histórico de US$6,2 la libra.

También dialogamos con Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, sobre los importantes cambios demográficos que enfrentará el país en las próximas décadas, luego de las proyecciones del INE que anticipan que desde 2036 la población comenzará a disminuir.

La economista abordó el impacto del aumento de la longevidad y la baja natalidad en el mercado laboral, el sistema de pensiones, la salud y los cuidados.

En esa línea, apuntó a la necesidad de revisar políticas públicas y debatir con mayor flexibilidad la edad de jubilación, además de generar condiciones para que las personas mayores que puedan y quieran seguir trabajando lo hagan en empleos de calidad, advirtiendo que extender la vida laboral sin un mercado laboral sólido no es una solución suficiente.

Mira el programa completo aquí

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Ángela Vivanco quedará con prisión preventiva: Tribunal decide cautelar tras formalización en Caso Muñeca Bielorrusa
Riesgo sanitario por acopio de ropa tras incendios forestales: Retiran más de 10 toneladas en Penco y Tomé
Hermosilla arremete contra fiscal Parra y pide que declare: Anuncia apelación tras mantenerse arresto domiciliario total
Trump anuncia reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se medirán en la final del Australian Open 2026: ¿Cuándo juegan?
Reportan corte masivo de luz en el sur de Chile: Más de 100.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico