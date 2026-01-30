Tras proyecciones del INE sobre cambios demográficos: Los efectos de la baja natalidad en el mercado laboral

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la contingencia económica del país marcada por la publicación de los últimos indicadores nacionales, donde destacó la cifra de desempleo que se ubicó en 8% en el trimestre final de 2025, mostrando una leve baja interanual, aunque manteniéndose por sobre ese nivel por casi tres años consecutivos, junto con señales de debilidad en la creación de empleo formal.

A esto se sumaron los movimientos del mercado financiero, con una caída del IPSA y un dólar que cerró en $859 impulsado por el fuerte repunte del precio del cobre, que alcanzó un máximo histórico de US$6,2 la libra.

También dialogamos con Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, sobre los importantes cambios demográficos que enfrentará el país en las próximas décadas, luego de las proyecciones del INE que anticipan que desde 2036 la población comenzará a disminuir.

La economista abordó el impacto del aumento de la longevidad y la baja natalidad en el mercado laboral, el sistema de pensiones, la salud y los cuidados.

En esa línea, apuntó a la necesidad de revisar políticas públicas y debatir con mayor flexibilidad la edad de jubilación, además de generar condiciones para que las personas mayores que puedan y quieran seguir trabajando lo hagan en empleos de calidad, advirtiendo que extender la vida laboral sin un mercado laboral sólido no es una solución suficiente.

Mira el programa completo aquí