Proyecciones de la minería post elecciones presidenciales: ¿Qué se prevé para la industria?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Jorge Cantallops, director ejecutivo CESCO, sobre las proyecciones de la minería post presidenciales., donde triunfo el candidato del Partido republicano, José Antonio Kast.

“Hay que tener ojo en no reducir necesariamente estándares, pero sí (en tener) mayor eficiencia en la entrega de permisos, lo que puede ser un tremendo impulso a la inversión en el sector minero, y no solamente la gran minería, sino también la mediana”, agregó.

