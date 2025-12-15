Programas completos Agenda Económica

Proyecciones de la minería post elecciones presidenciales: ¿Qué se prevé para la industria?

Por CNN Chile

15.12.2025 / 09:11

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Jorge Cantallops, director ejecutivo CESCO, sobre las proyecciones de la minería post presidenciales., donde triunfo el candidato del Partido republicano, José Antonio Kast.

Hay que tener ojo en no reducir necesariamente estándares, pero sí (en tener) mayor eficiencia en la entrega de permisos, lo que puede ser un tremendo impulso a la inversión en el sector minero, y no solamente la gran minería, sino también la mediana”, agregó.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Mundo El mapa ideológico de América Latina tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones
Congreso posterga votación de proyecto sobre contribuciones a adultos mayores en semana marcada por negociaciones políticas
"No como ellos": Ibáñez afirma que el Frente Amplio será una oposición “constructiva y responsable” con José Antonio Kast
Movilh por elección de Kast como presidente: “Genera incertidumbre respecto a la eventual intención de debilitar avances”
Kaiser y posibilidad de ser ministro en futuro Gobierno de Kast: "Yo no sé si es una buena idea"
Cambio de mando en Chile: ¿Cuándo José Antonio Kast asumirá la Presidencia?