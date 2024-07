¿Cuándo sacar los paraguas en la RM? ¿Existen posibilidades de que caiga nieve? Revisa el pronóstico en CNN Tiempo.

Se acaban los días soleados en la zona centro-sur, bajan las temperaturas en Los Andes y Valparaíso, y también se prevén lluvias en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. ¿Qué ocurre en la Región Metropolitana? Hasta el momento, este miércoles no hay que sacar los paraguas, pero sí abrigarse, ya que las máximas no llegarán a los 20° C.