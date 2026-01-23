Programas completos CNN tiempo

Pronóstico del tiempo en Chile para este sábado 24 de enero | CNN Tiempo

Por CNN Chile

23.01.2026 / 14:57

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para mañana sábado 24 de enero, Santiago tendrá una máxima de 29°C. Para el domingo 25 de enero, la máxima en la capital será de 27°C

El norte del país, Arica tendrá 26°C, misma que Iquique y se proyectan 24°C en Antofagasta.

La zona centro del país, las temperaturas alcanzaran los 31°C en Los Andes, 30°C Rancagua y 31°C en Talca y Chillán. Por su parte Concepción llegará a los 21°C.

Mientras que en el sur de Chile, en Temuco se pronostican 27°C, Valdivia llegará a los 24°C y Puerto Aysén a 21°C.

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump aprovecha inminente tormenta invernal en EE.UU. para negar el cambio climático: “¿Qué pasó con el calentamiento?”
“Imbécil, es un río protegido”: Chilenos emplazan a turistas extranjeros por ingresar con motos de agua en Futaleufú
El más caro supera los $113 millones: ¿Cuáles son los 10 permisos de circulación más costosos de Chile?
Un hombre en el Reino Unido se declara culpable de drogar y violar a su exesposa durante más de una década
Presidente Lula baraja posible encuentro con José Antonio Kast al margen del foro económico de Panamá
Tormenta invernal en EE.UU.: Miles de vuelos cancelados y estado de emergencia en varias ciudades