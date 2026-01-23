Pronóstico del tiempo en Chile para este sábado 24 de enero | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para mañana sábado 24 de enero, Santiago tendrá una máxima de 29°C. Para el domingo 25 de enero, la máxima en la capital será de 27°C

El norte del país, Arica tendrá 26°C, misma que Iquique y se proyectan 24°C en Antofagasta.

La zona centro del país, las temperaturas alcanzaran los 31°C en Los Andes, 30°C Rancagua y 31°C en Talca y Chillán. Por su parte Concepción llegará a los 21°C.

Mientras que en el sur de Chile, en Temuco se pronostican 27°C, Valdivia llegará a los 24°C y Puerto Aysén a 21°C.