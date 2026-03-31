¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de abril | CNN Tiempo
Por CNN Chile
31.03.2026 / 15:56
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este miércoles, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan cielos despejados y máximas de:
- 27 °C en Copiapó.
- 26 °C en Iquique.
- 26 °C en Arica.
- 22 °C en Antofagasta.
De igual manera el centro del país tendrá cielos despejados y se esperan máximas de:
- 30 °C en Los Andes.
- 17 °C en Valparaíso.
- 26 °C en Rancagua.
- 24°C en Talca.
- 18 °C en Concepción.
Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:
- Temuco alcanzará 18 °C, con cielos parcialmente despejados.
- Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 15 °C con cielos nublados.
- Punta Arenas oscilará entre los 2 °C y 7 °C con posibles lluvias.
Para el jueves, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.