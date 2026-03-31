¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de abril | CNN Tiempo

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Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este miércoles, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan cielos despejados y máximas de:

27 °C en Copiapó .

en . 26 °C en Iquique.

en 26 °C en Arica .

en . 22 °C en Antofagasta.

De igual manera el centro del país tendrá cielos despejados y se esperan máximas de:

30 °C en Los Andes.

en 17 °C en Valparaíso.

26 °C en Rancagua.

en 24°C en Talca.

en 18 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:

Temuco alcanzará 18 °C , con cielos parcialmente despejados.

alcanzará , con cielos parcialmente despejados. Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.

llegará a los con nubosidad. Puerto Montt con 15 °C con cielos nublados.

con con cielos nublados. Punta Arenas oscilará entre los 2 °C y 7 °C con posibles lluvias.

Para el jueves, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.