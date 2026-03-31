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¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de abril | CNN Tiempo

Por CNN Chile

31.03.2026 / 15:56

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este miércoles, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan cielos despejados y máximas de:

  • 27 °C en Copiapó.
  • 26 °C en Iquique.
  • 26 °C en Arica.
  • 22 °C en Antofagasta.

De igual manera el centro del país tendrá cielos despejados y se esperan máximas de:

  • 30 °C en Los Andes.
  • 17 °C en Valparaíso.
  • 26 °C en Rancagua.
  • 24°C en Talca.
  • 18 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:

  • Temuco alcanzará 18 °C, con cielos parcialmente despejados.
  • Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.
  • Puerto Montt con 15 °C con cielos nublados.
  • Punta Arenas oscilará entre los 2 °C y 7 °C con posibles lluvias.

Para el jueves, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.

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