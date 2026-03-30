¿Subirán las temperaturas? Pronóstico del tiempo para el martes 31 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
30.03.2026 / 14:53
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este martes, llegando a 29 °C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan cielos despejados y máximas de:
- 27 °C en Copiapó.
- 25 °C en Iquique.
- 25 °C en Arica.
- 22 °C en Antofagasta.
En el centro del país, se esperan máximas de:
- 30 °C en Los Andes con cielos despejados.
- 19 °C en Valparaíso con cielos nublados.
- 25 °C en Rancagua con cielos despejados.
- 25°C en Talca con cielos parciales.
- 19 °C en Concepción con cielos parciales.
Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:
- Temuco alcanzará 19 °C, con cielos parcialmente nublados.
- Valdivia llegará a los 18 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 16 °C con cielos parcialmente nublados.
- Punta Arenas oscilará entre los 4 °C y 10 °C con nubosidad.
Para el miércoles, Santiago espera cielos despejados con 28 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.