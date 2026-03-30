¿Subirán las temperaturas? Pronóstico del tiempo para el martes 31 de marzo | CNN Tiempo

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Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este martes, llegando a 29 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan cielos despejados y máximas de:

27 °C en Copiapó .

en . 25 °C en Iquique.

en 25 °C en Arica .

en . 22 °C en Antofagasta.

En el centro del país, se esperan máximas de:

30 °C en Los Andes con cielos despejados.

en con cielos despejados. 19 °C en Valparaíso con cielos nublados.

con cielos nublados. 25 °C en Rancagua con cielos despejados.

en con cielos despejados. 25°C en Talca con cielos parciales.

en con cielos parciales. 19 °C en Concepción con cielos parciales.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:

Temuco alcanzará 19 °C , con cielos parcialmente nublados.

alcanzará , con cielos parcialmente nublados. Valdivia llegará a los 18 °C, con nubosidad.

llegará a los con nubosidad. Puerto Montt con 16 °C con cielos parcialmente nublados.

con con cielos parcialmente nublados. Punta Arenas oscilará entre los 4 °C y 10 °C con nubosidad.

Para el miércoles, Santiago espera cielos despejados con 28 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.