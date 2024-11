Las temperaturas en la zona central oscilarán entre los 19° C y 27° C. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Se mantienen las altas temperaturas en sectores interiores de la zona norte. Por ejemplo, la máxima alcanzará los 27° C en Copiapó.

Avanzando hacia la zona central, se espera una máxima de 19° C en Valparaíso, 26° C en Rancagua y 25° C en Los Andes. Revisa el resto de las regiones en el video.