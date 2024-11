Este segundo día de la semana se esperan altas temperaturas. ¿Dónde se concentrarán? Revisa los detalles en CNN Tiempo.

¡A prepararse! Se viene un martes caluroso en distintas zonas del país. En Iquique y Copiapó tendrán temperaturas entre 22° C y 27 ° C. En la zona central, las máximas oscilarán entre 21° C y 34° C. ¿Y en la Región Metropolitana? Revisa aquí los detalles.