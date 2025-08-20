Pronostican lluvias, nevadas y temperaturas bajo 0 en el centro del país

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó el pronóstico para esta semana.

En una nueva edición de CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó detalles del sistema frontal que traerá precipitaciones y bajas temperaturas en el centro del país.

Pamela Henríquez adelanta que se registrarán lluvias en gran parte de la zona central hasta el sur de la región de Coquimbo.

Las precipitaciones comenzarán a avanzar al centro del país el día miércoles, empujada por una masa de aire frío.

Será durante la madrugada del jueves que las lluvias lleguen al Maule, para trasladarse durante la mañana del mismo día a O’Higgins y parte de Valparaíso.

Sobre las precipitaciones en la región Metropolitana, Henríquez señala que estas comenzarán después del mediodía del jueves, para intensificarse durante la tarde y noche de la jornada.

“Se podrían registrar entre 20 y 25 milímetros en la capital, lo que no es menor”, indica la meteoróloga.

Además, indica que la mayor cantidad de lluvia “se registraría en la precordillera y cordillera de la región de O’Higgins e incluso alguna parte de la región del Maule”.

Otro aspecto importante del sistema frontal que viene acompañado de aire frío, lo que producirá un importante descenso de las temperaturas a partir del jueves.

“Podríamos tener temperatura muy fría en la noche del jueves y también la madrugada del viernes, donde todavía quedan algunas precipitaciones y ahí la isoterma cero va a bajar considerablemente, de hecho, entre el Maule y el Bío Bío podría bajar bajo los 1.200 metros de altura”, cuenta

Esta condición podría traer nevadas en sectores más bajos de los acostumbrados.

En O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso la isoterma estará aproximadamente entre los 1.400 y 1.500 metros de altura, por lo que unos 200, 300 metros más bajo de este nivel podría caer agua nieve”, adelanta.