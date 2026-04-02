Pronostican fin de semana largo con temperaturas de verano

Se espera un fin de semana con temperaturas similares a las de verano, pero los pronósticos señalan que desde el domingo empezarán a bajar las temperaturas por el ingreso de un nuevo sistema frontal.

La meteoróloga de Meteored, Laura Batista, adelantó en CNN Tiempo que durante este fin de semana santa se esperan temperaturas de verano para la zona centro del país, pese a que es otoño.

Batista advirtió que los días con temperatura más elevada serán el viernes y el sábado, pero en especial el último, ya que se tendrá una “jornada bastante veraniega”.

Sin embargo, precisó que desde el domingo se verá un cambio en el clima, ya que ingresará una baja segregada que “va a afectar con nubosidad, sobre todo con precipitaciones en la zona centro-sur del país, pero hacia la capital, lo que esperamos es un descenso térmico”.

Respecto al pronóstico de posibles precipitaciones, la experta explicó que “el centro sur sí va a recibir algo de precipitaciones ahí con esa baja segregada, pero más acotada hacia sectores de la Araucanía; pudiera llegar incluso a la Región del Ñuble, a la precordillera, pero más concentrado entre las regiones de Biobío y La Araucanía (…) En la Región de Los Ríos también puede haber chubascos”.

Agregó que, pese a que todavía no se tiene un cálculo verificado de cuántos milímetros de lluvia caerán, “pueden caer menos milímetros hacia sectores del interior y, sobre todo, hacia la precordillera y cordillera puede oscilar entre los 5 o 10 milímetros entre la Araucanía y Bío Bío”.