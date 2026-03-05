Pronostican altas temperaturas para este viernes en Santiago: ¿Cuál será la máxima?

Por CNN Chile 05.03.2026 / 16:26

Continúan las altas temperaturas en la Región Metropolitana.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán máximas que oscilarán entre 23° y 27°C.

Altas temperaturas se pronostican para el centro del país. En Los Andes

En la zona sur, Temuco tendrá una máxima de 30°C.