Programas completos CNN tiempo

Pronostican altas temperaturas para este viernes en Santiago: ¿Cuál será la máxima?

Por CNN Chile

05.03.2026 / 16:26

Continúan las altas temperaturas en la Región Metropolitana.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán máximas que oscilarán entre 23° y 27°C.

Altas temperaturas se pronostican para el centro del país. En Los Andes

En la zona sur, Temuco tendrá una máxima de 30°C.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País Karim Bianchi descarta “presión” en votación del proyecto que conmuta penas: Se ausentó por un “problema familiar”
“Chantaje político” y “amenazas”: Republicanos responden a Paulina Vodanovic (PS) por advertencia sobre candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
Las claves del proyecto que conmuta penas a condenados | CNN Prime
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide unirse a solicitud para desestimar cargos de narcoterrorismo en EE.UU.
Senado aprueba proyecto que regula las Sociedades Anónimas Deportivas: ¿Qué sigue ahora y cuáles son los cambios?
"Trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional": Ministra de Defensa se refiere a la muerte de militar en Punta Arenas