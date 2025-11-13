Presupuesto 2026: Gobierno ingresa primeras indicaciones

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los efectos de la huelga de pilotos de Latam y las primeras indicaciones del gobierno al proyecto de Presupuesto 2026.

También dialogamos con Carolina Marcone, autora del libro El Efecto Polilla en las Organizaciones, quien conversó sobre cómo acelerar la evolución de los negocios y potenciar los talentos únicos.

Mira el programa completo