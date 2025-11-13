Programas completos Agenda Económica

Presupuesto 2026: Gobierno ingresa primeras indicaciones

Por CNN Chile

13.11.2025 / 09:08

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre los efectos de la huelga de pilotos de Latam y las primeras indicaciones del gobierno al proyecto de Presupuesto 2026.

También dialogamos con Carolina Marcone, autora del libro El Efecto Polilla en las Organizaciones, quien conversó sobre cómo acelerar la evolución de los negocios y potenciar los talentos únicos.

