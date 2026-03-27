Presidio perpetuo calificado para culpables del triple crimen de Carabineros en Cañete | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Presidente Kast llama a no usar el transporte público para manifestarse por alza de combustibles.

llama a no usar el transporte público para manifestarse por alza de combustibles. Presidio perpetuo calificado para culpables del triple crimen de Carabineros en Cañete el 2024.

para culpables del triple crimen de Carabineros en Cañete el 2024. Gobierno retira proyecto de nueva Ley de Pesca .

. Juez rechaza desestimar cargos contra Nicolás Maduro.

En Entrevista Prime conversamos con el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, respecto a la situación actual de su partido ante una eventual disolución, la alza de los combustibles y las primeras manifestaciones en contra del Presidente Kast.