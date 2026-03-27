Presidio perpetuo calificado para culpables del triple crimen de Carabineros en Cañete | CNN Prime
Por CNN Chile
27.03.2026 / 11:35
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Presidente Kast llama a no usar el transporte público para manifestarse por alza de combustibles.
- Presidio perpetuo calificado para culpables del triple crimen de Carabineros en Cañete el 2024.
- Gobierno retira proyecto de nueva Ley de Pesca.
- Juez rechaza desestimar cargos contra Nicolás Maduro.
En Entrevista Prime conversamos con el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, respecto a la situación actual de su partido ante una eventual disolución, la alza de los combustibles y las primeras manifestaciones en contra del Presidente Kast.