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Presidente Kast va a Argentina en medio de fuga de Galvarino Apablaza | CNN Prime

Por CNN Chile

06.04.2026 / 16:16

Conduce: Francisca Cárdenas.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Francisca Cárdenas, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El presidente José Antonio Kast viajó al país de Argentina junto a dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la fallida detención de Galvarino Apablaza.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en redes sociales contra Irán por el bloqueo del estrecho de Ormuz “Abran el jodido estrecho, malditos locos”.
  • El Gobierno confirmó que continuarán con el despido de la directora del SernamEG diagnosticada con cáncer de mama.
  • La aprobación del presidente José Antonio Kast vuelve a bajar hasta el 42%.

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