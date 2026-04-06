Presidente Kast va a Argentina en medio de fuga de Galvarino Apablaza | CNN Prime
Por CNN Chile
06.04.2026 / 16:16
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Conduce: Francisca Cárdenas.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Francisca Cárdenas, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El presidente José Antonio Kast viajó al país de Argentina junto a dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la fallida detención de Galvarino Apablaza.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en redes sociales contra Irán por el bloqueo del estrecho de Ormuz “Abran el jodido estrecho, malditos locos”.
- El Gobierno confirmó que continuarán con el despido de la directora del SernamEG diagnosticada con cáncer de mama.
- La aprobación del presidente José Antonio Kast vuelve a bajar hasta el 42%.